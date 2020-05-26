الذهب يهبط مع تعزز الشهية للمخاطــرة تـوقعاً لتحفيز يابانـي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع الذهب، أمس الاثنين، مع ارتفاع الأسهم اليابانية بفعل أنباء عن برنامج تحفيز محتمل، مما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة، وإن كانت توترات جديدة بخصوص هونج كونج قد حدت من تراجع المعدن.
وخلال التداولات، كان السعر الفوري للذهب منخفضاً 0.5% إلى 1725.18 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6% لتسجل 1725.60 دولار.
وقال كايل رودا، المحلل في« آي.جي ماركتس» : «أعتقد أن الرهان على الأسهم والأصول الأخرى عالية المخاطر دعم الشهية للمخاطرة على الأرجح، وقلص إغراء الذهب في المدى القصير.»
كان الذهب صعد 0.8% يوم الجمعة ليلامس 1739.51 دولار، لكنه عاد ليقلص مكاسبه.
وصعد البلاديوم 0.5% إلى 1956.60 دولار للأوقية، في حين نزل البلاتين 1.1% إلى 830.19 دولار، وانخفضت الفضة 1.6% إلى 16.91 دولار للأوقية.(رويترز)
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