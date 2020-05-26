«إنترفاكس»: نقل الغاز الروسي عبـر بولنـدا شبـه متـوقـف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن مشغلين لخط أنابيب الغاز الطبيعي يامال-أوروبا من روسيا، والذي يعبر الأراضي البولندية، أن إمدادات الخط شبه متوقفة؛ وذلك بعد أيام من انتهاء أجل اتفاق نقل الغاز المبرم بين موسكو ووارسو.

وأحجمت شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم حتى الآن عن التعليق.

يرجع اتفاق نقل الغاز بين روسيا وبولندا إلى التسعينات وحل أجله في 17 مايو/أيار في وقت تعمل فيه وارسو على مواءمة لوائح الطاقة لديها مع قواعد الاتحاد الأوروبي والحد من اعتمادها الذي دام لعشرات السنين على الوقود الروسي.(رويترز)