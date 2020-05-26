موسكو تحظر استيراد بعض المنتجات النفطية حتى أول أكتوبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد مرسوم حكومي، أمس الاثنين، أن روسيا قررت فرض حظر مؤقت على استيراد بعض المنتجات النفطية، مثل البنزين ووقود الطائرات والديزل عالي الجودة، وذلك حتى أول أكتوبر/تشرين الأول.

كان مصدران حكوميان أبلغا رويترز الشهر الماضي أن حظراً على واردات البنزين يخضع للدراسة بهدف حماية السوق الروسية من إغراق محتمل بالوقود الرخيص. (رويترز)