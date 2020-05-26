تراجع إنتاج اليابان من الصلب الخام 23.5 % في إبريل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال اتحاد صناعة الحديد والصلب الياباني إن إنتاج اليابان من الصلب الخام تراجع 23.5% في إبريل/نيسان مقارنة به قبل عام ليسجل أدنى مستوياته في 11 عاماً عند 6.62 مليون طن، بسبب الطلب الضعيف وسط أزمة فيروس كورونا والذي أجبر صناع الصلب على تقليص الإنتاج.

هذا أدنى مستوى إنتاج شهري منذ مايو/أيار 2009، عندما عصفت أزمة مالية عالمية بالطلب، حسبما ذكره باحث في الاتحاد. والتراجع البالغ 23.5 في المئة هو أكبر هبوط شهري منذ يوليو/تموز 2009، وفقاً للباحث نفسه.

Advertisements

وانخفض الإنتاج، غير المعدل في ضوء العوامل الموسمية، 16.8% مقارنة مع مارس آذار.

عمد أكبر المنتجين للصلب في اليابان، نيبون ستيل وجيه.إف.إي ستيل، لتعليق العمل في ثلاثة أفران صهر في إبريل/نيسان تكيفا مع تراجع الطلب.

وتنوي الشركتان تعليق العمليات في أربعة أفران أخرى في يونيو/حزيران ويوليو/تموز، لتوقفا معاً 25 إلى 30% من طاقتيهما. (رويترز)