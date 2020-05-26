مدى واقعية إخراج الوقود الأحفوري من التداول

محمد الصياد

عقلاء لوبيات المناخ، ليس في الولايات المتحدة فقط، وإنما في جميع أنحاء العالم، يعوّلون على صفوة العقلاء المناخيين، في أن يتحلى المناخيون إجمالاً بقدر أكبر من المرونة والواقعية.

كما صار معلوماً، فقد أعلن مايكل بلومبيرج بعد نتائج الثلاثاء الكبير (3 مارس 2020)، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستُجرى في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، مرشحاً عن الحزب الديمقراطي (بعد أن ثبت استمرار مراهنة كبار قادة الحزب على مرشح الحزب، جو بايدن). وكان الملياردير مايكل بلومبيرج قد تعهد بالمساهمة بمبلغ 500 مليون دولار في الحملة التي أُطلقت تحت عنوان «ما بعد الكربون» (Beyond Carbon)، والهادفة لإغلاق المصانع المتبقية التي تعمل بالفحم في الولايات المتحدة بحلول عام 2030، وإبطاء وتيرة بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة باستخدام الغاز.

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لكن كثيرين من المنتمين إلى لوبي المناخ الراديكالي، شككوا في صدقية توجهات بلومبيرج المناخية، فهم يزعمون بأنه متواطئ مع «نادي سييرا» (Sierra Club)، الذي يحصل من بلومبيرج منذ كان عمدةً لمدينة نيويورك، على مئات ملايين الدولارات كتبرعات لدعم الحملة المناوئة للفحم، بما يخدم أغراض ربحية قطاعات أعماله. وهم يأخذون عليه قوله خلال المناظرة التي أجراها الحزب الديمقراطي لمرشحيه الرئاسيين يوم الأربعاء 19 فبراير 2020، «إذا تمكنّا من فرض بعض القواعد على عمليات التكسير الهيدروليكي (Hydraulic fracking)، بحيث لا تطلق الميثان في الهواء وفي الماء، فسنحدث بذلك فرقاً كبيراً. لكن سيتعين علينا الإبقاء على التكسير لبعض الوقت. ونحن، بالمناسبة لا نستخرج الغاز الطبيعي فقط بتقنية التكسير، بل إننا نستخرج الزيت الصخري. هذه تقنية، عندما يجري توظيفها بشكل سيئ، مثلما يحدث في أماكن كثيرة حاليا، حيث يتم نفث الميثان في الهواء، فهي ضارة جداً، لكنه وقود انتقالي لا غنى عنه».

هذا التفضيل لمصدر من مصادر الوقود الأحفوري (الغاز) على مصدر أحفوري آخر (الفحم)، أثار لغطاً وتشككاً في حقيقة نوايا بلومبيرج بشأن توظيف جزء من ثروته لمحاربة الفحم. معتبرين قوله بأن الغاز الصخري هو «وقود انتقالي»، إنما يخفي وراءه استثمارات صخمة يملكها بلومبيرج في الغاز الطبيعي عبر مجموعة غامضة لإدارة الأموال تدعى «Willett Advisors»، مسؤولة عن توظيف أموال بلومبيرج، وهي تقول إنها تستثمر الكثير في قطاع الطاقة. فهو يستثمر إذن في الغاز الصخري وليس في اقتصاد المستقبل، أي الطاقات المتجددة، كما يقولون.

أيضاً هم يستندون إلى قوله في كتابه «مناخ الأمل» (Climate of Hope)، «أنا لا أريد حظر استخراج النفط والغاز باستخدام تقنية التكسير الهيدروليكي (فقط يجب أن نعمل ذلك بصورة آمنة)، فالغاز الطبيعي، عندما يتم استخراجه بأمان ومسؤولية، فهو بمثابة هبة من أجل البيئة والصحة العامة، وهذا التكسير يسمح باستخراج الغاز الطبيعي بصورة أكثر كفاءة»؛ ويضيف: «كما إنني لن أوقف خط أنابيب» Keystone (فالنفط يتدفق هنا على أية حال بطريقة أو بأخرى، كما إنني أؤيد الطاقة النووية). فهو بهذا المعنى ينحاز للوقود الأحفوري وليس الوقود المتجدد لتشغيل الاقتصاد الأمريكي في المستقبل.

في الفصل بين كفتي بلومبيرج ولوبي المناخ، نميل إلى ترجيح وجهة نظر الملياردير التي نراها أكثر واقعية في نظرتها لمواصفات عملية الانتقال السلس والآمن نحو اقتصادات أقل نفثاً للكربون وأكثر صداقةً للبيئة والمناخ. في حين نرى أن ما يطالب به لوبي المناخ في الولايات المتحدة، يقارب المطالب غير الواقعية، إن لم نقل التعجيزية. فلا أدري كيف يمكن إقناع دول وشعوب كثيرة، فضلاً عن شركات ومستثمرين عالميين، بالتخلي طوعاً عن الوقود الأحفوري الذي مازال يشكل عصب قطاع الطاقة العالمي، وعصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية لأكثر من ثلث سكان العالم؟ هذا غير معقول.

كما هو معروف، فإن اللوبي المناهض لقضية تغير المناخ في الولايات المتحدة، قوي للغاية، يتقدم صفوفه رئيس البلاد دونالد ترامب، ويضم قمم شركات الطاقة وشركات ومصارف وول ستريت. وقد سارع دونالد ترمب فور تسلمه الرئاسة لإعلان انسحاب الولايات المتحدة الرسمي من اتفاق باريس للمناخ. ومع ذلك هنالك لوبي آخر مناصر لقضية المناخ. وهو أيضا قوي إلى الدرجة التي مكنته من عرض صفقة متكاملة على الكونجرس لإعادة هيكلة، ليس فقط قطاع الطاقة في البلاد وإنما الاقتصاد بمجمله. هذه الصفقة التي اشتقت اسمها من مسمى «الصفقة الجديدة» التي كان طبقها الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت لمعالجة ذيول أزمة الكساد العظيم في أعوام 1929-1933، أصبح لها مناصرون في الولايات وفي المدن وفي الشركات وفي المصارف وبين أعضاء الكونجرس، بغرفتيه النواب والشيوخ. ومع ذلك فقد وُجد من بين لوبي المناخ في الولايات المتحدة من انتقد هذه الصفقة واعتبرها غير كافية، بل ووصفها البعض بأنها تمالئ شركات مصادر الطاقة الأحفورية. وحسبنا أن ضرر هؤلاء الغلاة العاملين في صفوف لوبي أنصار قضية المناخ، أكبر من مردود حملاتهم الشعواء المتطرفة الموجهة ضد الوقود الأحفوري.

لذلك، فإن عقلاء لوبيات المناخ، ليس في الولايات المتحدة فقط، وإنما في جميع أنحاء العالم، يعوّلون على صفوة العقلاء المناخيين، في أن يتحلى المناخيون إجمالاً بقدر أكبر من المرونة والواقعية في التعامل مع معطيات وظروف الاقتصاد العالمي ومكوناته، وموجبات أخذها بعين الاعتبار في الانتقال المرحلي الطقوي السلس نحو اقتصادات أقل نفثاً للكربون وأقل تلويثاً للبيئة، من أجل الظفر بمكاسب تقربهم من تحقيق أهدافهم على المدى البعيد.