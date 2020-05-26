شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تستجيب لنداء 24 ألف عامل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفلبين تستجيب لنداء 24 ألف عامل تاريخ النشر: 26/05/2020 استمع أمهل الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي حكومته أسبوعاً لحل مشكلة نحو 24 ألف عامل فلبيني أعيدوا من الخارج وعلقوا لأسابيع على متن سفن سياحية أو في الحجر الصحي، بسبب فيروس «كورونا».

وهناك الآلاف على متن سفن سياحية قبالة خليج مانيلا أو داخل فنادق ومنشآت صحية مزدحمة، بينهم من يشعر بالإحباط بعد أن جاءت نتيجة فحصهم سلبية، أو أنهوا 14 يوماً من الحجر الصحي الإجباري. (رويترز)

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