38.6 مليون أمريكي فقدوا وظائفهم منـذ فـرض الإغـلاق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صرّح كبير المستشارين الاقتصاديين في الإدارة الأمريكية في مقابلة تلفزيونية، بأن معدل البطالة في الولايات المتحدة سيبقى برقم مزدوج مع توجّه الأمريكيين إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس في نوفمبر.

وتوقع رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض كيفن هاسيت، أن يحقق الاقتصاد الأمريكي نمواً «صاروخياً» في الفصل الثالث، لكنه لن يتعافى بالكامل من تداعيات فيروس كورونا.

وحسب أحدث إحصائيات وزارة العمل الأمريكية، فقَدَ نحو 38,6 مليون شخص وظائفهم منذ فرض الإغلاق في مارس/‏آذار لمنع انتشار الفيروس.

وحذر هاسيت الجمعة من أن معدل البطالة الذي بلغ 14,7% في إبريل قد يرتفع إلى ما بين 22 أو 23% في مايو، ويزداد قليلاً في يونيو قبل أن يبدأ بالتراجع.

وقال «معدل البطالة هو من الأمور التي سيكون تراجعها أكثر بطئاً».