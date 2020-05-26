شكرا لقرائتكم خبر عن حزمة إنقاذ بمليارات اليورو بين «لوفتهانزا» وحكومة ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت وكالة الأنباء الألمانية، أمس الاثنين، أن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع إدارة الناقلة الوطنية «لوفتهانزا»، التي عصفت بها جائحة فيروس كورونا، بخصوص مساعدة حكومية بمليارات اليورو.

يتطلب الاتفاق موافقة اللجنة التوجيهية لصندوق الإنقاذ الألماني من تداعيات فيروس كورونا ومجلس إدارة «لوفتهانزا» ومفوضية الاتحاد الأوروبي. (رويترز)

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