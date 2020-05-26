شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من بيع عمليات توزيع الأدوية في «إن إم سي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” قالت صحيفة تايمز البريطانية إن الشركة المكلفة بإدارة شركة «إن إم سي للرعاية الصحية» تسعى لبيع عمليات توزيع الأدوية في الشركة، على الرغم من تحذير أحد أكبر دائنيها الشهر الماضي فقط، من أن مثل هذه الخطوة «مقلقة للغاية».

وعُيّنت «ألفاريز ومارسال» مديراً لشركة الرعاية الصحية الخاصة في إبريل/ نيسان بعد تقديم طلب إلى المحكمة العليا من قبل بنك أبوظبي التجاري بعد ما تردد من أخبار عن عمليات احتيال وتلاعب شملت التستر على قروض تزيد قيمتها على ملياري دولار.

وفي طلبه للمحكمة الشهر الماضي، عارض البنك بشدة بيع أعمال التوزيع التي تصل قيمتها إلى نحو 300 مليون دولار.

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