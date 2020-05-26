جميرا النسيم أول فندق في العالم يتلقى ملصق الامتثال وضمان الحماية

نجح جميرا النسيم بدبي، في الحصول على ملصق الامتثال وضمان الحماية من«بيرو فيريتاس»، ليكون بذلك أول فندق يحظى بهذه الشهادة المرموقة على مستوى العالم.

وقد وضعت«بيرو فيريتاس»، الشركة المتخصصة في خدمات الفحص والتفتيش وإصدار الشهادات، مجموعة من قوائم التدقيق المفصلة بالتعاون مع أبرز خبراء الصحة والسلامة والنظافة العالميين لضمان تطبيق كافة الإجراءات اللازمة لاستئناف العمليات وانسجامها مع أرقى معايير السلامة والقوانين المحلية والدولية، إضافة إلى أفضل الممارسات المطبقة.

وقد طبقت مجموعة جميرا سلسلة من الإجراءات الاحترازية في كافة فنادقها حول العالم، تم تصميمها خصيصاً للحفاظ على صحة وسلامة الضيوف والموظفين. وتشمل هذه الإجراءات ارتداء الكمامات، والقياس اليومي الإلزامي لدرجات الحرارة، والتدريب المكثف على أسس النظافة والتعقيم لكافة الموظفين، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي في جميع أنحاء الفندق بما في ذلك الشواطئ والمسابح والصالات الرياضية (عند فتحها)، ورفع مستويات التهوية والهواء النقي في المناطق العامة، واستخدام آليات التعقيم بالضباب بمعدل ثلاث مرات يومياً تبعاً لعدد الزوار، إضافة إلى تطبيق قوانين محددة فيما يخص المصاعد للحفاظ على سلامة الضيوف عند استخدامها.

أما غرف الضيوف، فيجري تنظيفها بالكامل وتهويتها يومياً وتوفير وسائل التعقيم والنظافة الصحية اللازمة مثل الكمامات ومواد تعقيم اليدين والمناديل المعقمة، في حين تخضع الوسائد واللحف للتعقيم الحراري ويجري تغيير أغطيتها عند مغادرة الضيوف. وتترك الغرف شاغرة لمدة ثلاثة أيام بعد كل إقامة كإجراء أمان إضافي، وفي حال تعذر ذلك نظراً لمعدلات الإشغال المرتفعة، تخضع الغرف لعملية تعقيم كاملة.

سوف تخضع كافة المطاعم الاستثنائية التي يوفرها الفندق لإجراءات احترازية إضافية أيضاً، بما في ذلك التعقيم الكامل للمطعم قبل كل وجبة، وإيقاف البوفيهات مؤقتاً، والحفاظ على مسافة آمنة بين الطاولات .

وقال جوزيه سيلفا، الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا: تأتي سلامة ضيوفنا وموظفينا على رأس قائمة أولوياتنا الراسخة. ونظراً لأن الوضع الراهن يستدعي تعزيز إجراءات الصحة والسلامة على مستوى المجموعة، تأتي شهادة وملصق الامتثال (SafeGuard Label) لتلعب دوراً مهماً في تعزيز ثقة الضيوف وإثبات التزامنا بتشغيل فنادقنا وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وقال مارسيل هوشار، النائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا لدى بيرو ﻓﻴﺮﻳﺘﺎس: لمدة تزيد على 200 عام، واصلت بيرو ﻓﻴﺮﻳﺘﺎس مهمتها التي تهدف إلى بناء عالم من الثقة والاطمئنان. ولهذا بادرنا للاستجابة لأزمة التعقيم الراهنة بإطلاق ملصق ضمان الحماية (Safeguard).