شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تؤكد: تصنيع مكونات الأجهزة المنزلية يوفر 350 مليون دولار على الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دراسة حديثة، أن تعميق التصنيع في بعض المكونات الصناعية المستوردة التي تدخل في صناعة الأجهزة المنزلية، يوفر ما لا يقل عن 350 مليون دولار، حال تصنيعها محليًا بأيدٍ مصرية ومواصفات وجودة تنافسية.

وحددت الدراسة التي أعدها الدكتور بهجت الداهش، عضو مجلس تكنولوجيا الصناعة بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مجموعة من المكونات شائعة الاستخدام والتي تدخل في صناعة الغسالات والثلاجات البوتاجازات والسخانات الغاز والكهرباء، والتي من الممكن تصنيعها محليًا ومن أهمها الصاج الحديد، وكباسات الثلاجات والتكييفات، والبولي بروبلين، بالإضافة إلى مفصلات البوتاجاز وشعلات ومحابس وفواني البوتاجاز، إلى جانب مواتير الغسالات العادية والأوتوماتيك، وأخيرا المبادل الحراري وأجزاء السخان الغاز.

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وتضمنت الدراسة، عدة محاور لتعميق التصنيع المحلي، ومنها تأهيل وتشجيع الشركات المحلية على تصنيع المكونات، والتعاون مع الشركات الأجنبية لتصنيع المكونات التكنولوجية وإنشاء قاعدة صناعية تعتمد على البحوث والتطوير، وهو ما يستوجب توجيه وتشجيع الاستثمارات لتعزيز سلاسل القيمة المضافة، وتعديل بعض البنود الجمركية لحماية الصناعات الوليدة، وتشجيع الشركات على إنشاء مراكز بحوث وتطوير من خلال مجموعة من الحوافز، والتكامل من خلال العمل في مجمعات صناعية متخصصة.

وطالبت الدراسة بضرورة تفعيل مجلس تعميق التصنيع المحلي، بحيث يتضمن ممثلين عن اتحاد الصناعات، وممثلين من الوزارات المعنية، من أجل الاعتماد على الموارد والكفاءات المحلية في تعميق الصناعات المغذية للحد من الواردات وتعظيم الصادرات.