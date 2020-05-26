شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يوضح حقيقة إغلاق 13 فرعًا بسبب إصابات بين العاملين بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى اليوم الثلاثاء، إنه لا صحة على الإطلاق، لما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعى بشأن إغلاق 13 فرعًا تابعة للبنك الأهلى المصرى، على مدار الأسبوع الماضى، لمدة 14 يومًا، بسبب إصابات بين العاملين بالبنك بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه تم اتخاذ عدة إجراءات احترازية لتأمين المواطنين وموظفى البنك منذ بداية أزمة كورونا.

وأكد نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن إجراءات مكافحة كورونا تشمل أن يكون عدد العملاء بالفرع لن تزيد عن 50% من سعة مقاعد الانتظار فى كل فرع، على أن ينتظر باقى العملاء فى طابور خارج الفرع مراعين المسافات بينهم.

وقال البنك المركزى المصرى، إنه نظرًا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد وفى سبيل اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادى انتشار فيروس كورونا، وفى ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق اعتباراً من الـ 8 مساءً وحتى 6 صباحًا، فقد تقرر تعديل مواعيد العمل بالقطاع المصرفى لتصبح، بالنسبة للجمهور من الساعة التاسعة والنصف صباحًا إلى الساعة الـ3 عصرًا.

وقال مسؤول مصرفى لـ"الخليج 365"، إنه من المقرر أن يبدأ العمل بالمواعيد الجديدة بالبنوك بدءًا من يوم الأحد المقبل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن تلك القرارات تدعم الاقتصاد المصرى فى التعايش مع جائحة فيروس كورونا بما يساعد القطاعات الاقتصادية على العمل.

وأضاف البنك المركزى المصرى، أنه بالنسبة لمواعيد عمل الموظفين، ستكون من الساعة الـ9 صباحًا إلى الساعة الـ4 عصرًا.

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جدير بالذكر أن البنوك العاملة فى السوق المحلية، عددها 38 بنكًا، وتمتلك أكثر من 13 ألف ماكينة صراف آلى، تعمل على مدار 24 ساعة ولمدة 7 أيام أسبوعيًا، لتلبية احتياجات المواطنين من الكاش.

وقرر البنك المركزى المصرى، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، يوم الأحد الموافق 24 مايو 2020، وحتى الخميس الموافق 28 مايو 2020 أى لمدة 5 أيام، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأضاف البنك المركزى المصرى، أنه من المقرر أن تعاود البنوك المصرية العمل يوم الأحد 31 مايو 2020.