شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للتشييد: 1.5 مليار جنيه مستحقات للشركات التابعة لدى مختلف الجهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، عن أن مستحقات الشركات التابعة العاملة فى مجال المقاولات لدى عدد من الجهات تصل لنحو 1.5 مليار جنيه، تمثل قيمة أعمال ومشروعات تم تنفيذها، لافتًا إلى أنه من المهم صرفها لشركات المقاولات التى تعانى جراء أزمة فيروس كورونا، ما أثر عليها بشكل كبير لا سيما فيما يتعلق بمعدلات تنفيذ المشروعات .

وأضاف المهندس هشام أبو العطا لـ"الخليج 365"، أن ما نريده هو 3 أمور كفيلة بمساعدة الشركات في ظل أزمة كورونا الأول هو عدم سحب مشروعات من شركات المقاولات لمدة الستة أشهر المقبلة، والثانى عدم فرض غرامات على الشركات وثالثًا عدم تسييل خطابات الضمان .

وتابع أبو العطا أن تلك العوامل السابقة تزيد من أعباء الشركات التى تعانى مثلها مثل بقية الشركات العاملة فى مجال المقاولات، وبالتالى هذا يمنحها أريحية للعمل .

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وكشفت مصادر بقطاع الأعمال العام لـ"الخليج 365" عن أنه تم إسناد مشروعات بقيمة تبلغ نحو 4.5 مليار جنيه، لعدد من شركات القطاع الخاص والعام، بعد سحبها من شركتى المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" والنصر العامة للمقاولات التابعتين للشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

ومن أبرز المشروعات التى تم سحبها من شركة المقاولات المصرية، قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسحب أعمال مرافق وطرق وصرف صحى لنحو 15 ألف وحدة إسكان اجتماعى بمنطقة 800 فدان بأكتوبر الجديدة ومرافق بعدد من قرى محافظات الصعيد والشرقية.

ومن أبرز المشروعات التى تم سحبها من شركة النصر العامة لمقاولات "حسن علام سابقا" بحسب المصادر، مشروع توريد وتركيب وتنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية اللازمة لإنشاء محطة طلمبات الضخ وشبكة المواسير لرى زمام المأخذ رقم 16 كيلو 58.800 بر من ترعة الشيخ جابر الصباح منطقة رابعة مركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء وهو المشروع الذى تم تسلمه فى يونيو 2016 وتأخرت الشركة فى تنفيذه.

والمشروع عبارة عن تصميم وتوريد وتركيب وإنشاء وتجربة واختبار محطة طلمبات الضخ الخاصة بالمأخذ. على الجانب الأيسر لترعة الشيخ جابر الصباح عند الكيلو 58.800 والمساحة الكلية لزمام المأخذ تبلغ 13652 فدانا.