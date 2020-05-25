شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم..مواعيد عمل جديدة للبنوك من 9:30 صباحًا من الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت أخبار الاقتصاد اليوم الاثنين 25-5-2020 ثانى ايام عيد الفطر ، أحداث عديدة منها اعلان زيادة استخدام الإنترنت المنزلى ومواعيد عمل جديدة للبنوك

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا بدءًا من الأحد المقبل

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، إنه نظرًا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد وفى سبيل اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادى انتشار فيروس كورونا، وفى ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق اعتباراً من الـ 8 مساءً وحتى 6 صباحًا، فقد تقرر تعديل مواعيد العمل بالقطاع المصرفى لتصبح، بالنسبة للجمهور من الساعة التاسعة والنصف صباحًا إلى الساعة الـ3 عصرًا.

وقال مسؤول مصرفى لـ"الخليج 365"، إنه من المقرر أن يبدأ العمل بالمواعيد الجديدة بالبنوك بدءًا من يوم الأحد المقبل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن تلك القرارات تدعم الاقتصاد المصرى فى التعايش مع جائحة فيروس كورونا بما يساعد القطاعات الاقتصادية على العمل.

105 مليارات جنيه خسائر متوقعه بالناتج المحلى بسبب كورونا.. اعرف التفاصيل

أثرت أزمة فيروس كورونا على كافة القطاعات الإنتاجية والمساهمة بالاقتصاد المصرى، والذى بدوره أثر على مجمل الناتج المحلى ومعدل النمو المتوقع.

وأوضحت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن بيانات شهري يناير وفبراير، قبل حدوث أزمة فيروس"كورونا" المستجد عكست نمو القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، وهو ما يعني أن النمو الاقتصادي كان يسير وفقاً للتوقعات، حيث كان من المتوقع أن يصل معدل النمو بنهاية الربع الثالث 2019/2020 إلى نحو 5.9%، لكن مع حدوث أزمة "كورونا" وتداعياتها التى تمثلت فى تباطؤ العديد من الأنشطة على إثر ذلك فى قطاعات السياحة، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، بلغ معدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث من عام 2019/2020 نحو 5%.

وزيرة التجارة: تشغيل ميناء أبو طرطور خلال أيام العيد لتصدير شحنة فوسفات

Advertisements

اصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة تعليمات عاجلة لمسئولى الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بتشغيل ميناء ابو طرطور بسفاجا ( التابع لوزارة التجارة والصناعة ) خلال أيام عيد الفطر المبارك وذلك لانهاء اجراءات شحن مركب محملة بالفوسفات بكمية تزن 50 الف طن موجهه الى إحدي الاسواق الخارجية.

ويأتي هذا التحرك في استجابة سريعة من وزيرة التجارة والصناعة للاستغاثة التي تلقتها من إحدى الشركات المصدره للفوسفات عبر خاصية " الواتس اب " والتي تتضرر فيها من توقف العمل بالميناء نتيجة لحصول العاملين على إجازة عيد الفطر ، حيث وجهت الوزيرة مسؤلى الجهاز التنفيذي بالتحرك الفوري وبدء عملية شحن الفوسفات تمهيداً لتصديره خلال الايام القليلة المقبلة.

المالية: لا أزمات فى الفكة.. وننتج 30 مليون جنيه عملات معدنية شهريا

أكدت وزارة المالية، أن هناك احتياطيات كبيرة من العملات المعدنية المساعدة لدى مصلحة «الخزانة وسك العملة»، وقد تم صرف حصص إضافية من «الفكة» بمناسبة عيد الفطر؛ بما يُسهم في التيسير على المواطنين، وتجنب أى اختناقات أو أزمات بالأسواق، خاصة أنه اعتبارًا من أول يناير الماضي تمت زيادة الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية بنسبة 50% ليصل إجمالي الإنتاج إلى 30 مليون جنيه شهريًا.

قال اللواء حسام خضر رئيس مصلحة «الخزانة وسك العملة»، إنه تم توفير العملات المعدنية المساعدة اللازمة لتلبية احتياجات كل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص بما في ذلك السلاسل التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها من واقع البطاقات الضريبية والسجلات التجارية، بما يُسهم في التيسير على المواطنين وتسهيل عمليات البيع والشراء.

وزير البترول: 11 مشروعا لإنتاج البتروكيماويات باستثمارات 19 مليار دولار

لن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الانتهاء من تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات ووضع استراتيجية جديدة لتطوير تلك الصناعة، لتنفيذها خلال الفترة مابين عامي 2020-2035 وأنه جارى حالياً مراجعتها نهائياً تمهيداً لاعتمادها وسريان تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الملا أن الوزارة تسعى من خلال ذلك إلى دعم الصناعات البتروكيماوية وجعلها أكثر ملائمة للتطورات والمتغيرات على المستوى العالمى في السنوات المقبلة، مضيفا أن الاستراتيجية تسعى إلى الاستمرار في زيادة القيمة المضافة لأنشطة ومشروعات إنتاج البتروكيماويات في مصر والمنتجات التي توفرها بهدف توفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات البتروكيماوية الوسيطة والنهائية والتي تعد مدخلات انتاج رئيسية للعديد من الصناعات و تقليل مايتم استيراده وفتح فرص جديدة للتصدير الامر الذي يسهم في تحسين الميزان التجارى للدولة وتوفير موارد جديدة بالنقد الاجنبى.

تنظيم الاتصالات: 99% زيادة فى استخدام الإنترنت المنزلى منذ بدء حظر التجوال

اصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تقريره لمؤشرات خدمات الاتصالات في رمضان ويظهر من التقرير استمرار الزيادة في استهلاك الانترنت والتحميل على شبكات الاتصالات وزيادة ساعات الذروة خلال شهر رمضان الكريم نتيجةً بقاء المشتركين لفترات طويلة في المنازل واستكمال العملية التعليمية لطلاب المدارس والجامعات عن طريق التعليم عن بعد وكذلك الزيادة الكبيرة الملحوظة خلال الشهر في استهلاك تطبيقات الانترنت التي تقدم محتوى ترفيهي مثل المسلسلات والبرامج وتظهر المؤشرات ما يلى: