شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مع استعداد بنك إنجلترا لمزيد من التدخل في مواجهة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية في ظل ترقب الأسواق لمزيد من التدخل لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".



وبعد استبعاد هذا الأمر، بدأت التلميحات تأتي من هنا وهناك من مسؤولي بنك إنجلترا بشأن إمكانية إقرار فائدة سالبة قريباً لدعم الاقتصاد المتضررة بشدة من أزمة الفيروس.



وعلاوة على ذلك، لا تزال العديد من النقاط والمشكلات عالقة في ملف "بريكست" بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ تنفيذ الخروج من التكتل الموحد في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني الماضي.

Advertisements



وتحاول كل من بروكسل ولندن التوصل إلى حل وسط بشأن تشكيل وإعادة صياغة العلاقات المستقبلية بين الطرفين بعد تنفيذ "بريكست".



وكانت أسواق الأسهم والسندات في بريطانيا قد أغلقت اليوم الإثنين في عطلة البنوك الرسمية أواخر مايو/أيار.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.2192، وسجل أعلى مستوى عند 1.2204 وأقل سعر عند 1.2163.