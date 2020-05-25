اعتبارا من الأحد المقبل.. البنك المركزي يُعدل مواعيد العمل بالبنوك

كتب: ضياء السقا
قرر محافظ البنك المركزي تعديل مواعيد العمل بالبنوك، للموظفين والجمهور، اعتبارا من الأحد المقبل، 31 مايو.
وقال بيان للبنك المركزي، إن المواعيد الجديدة بالنسبة للموظفين من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، بينما تقرر استقبال الجمهور من التاسعة والنصف حتى الثالثة عصرًا، وذلك لحين صدور تعليمات أخرى.
يأتي ذلك على خلفية قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين على كل الطرق من الثامنة مساء حتى السادسة صباحاً، عقب إجازة عيد الفطر، في ضوء الظروف التي تمر بها البلاد، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكان البنك المركزي، قد قرر تعطيل العمل بكافة البنوك؛ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٠ حتي الخميس 28 من الشهر ذاته، بمناسبة عيد الفطر المبارك
وقال بيان للبنك المركزى، إنه من المقرر استئناق العمل بالبنوك؛ اعتبارًا من صباح يوم الأحد الموافق 31 مايو.
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