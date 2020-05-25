شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز القاهرة الجديدة يشكل مجموعة طوارىء لمتابعة المرافق العامة خلال العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تشكيل مجموعة عمل (طوارئ ) برئاسة نائب رئيس جهاز طوال أيام إجازة عيد الفطر، وتم وضع خطة لمتابعة سير العمل واستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء خلال إجازة عيد الفطر المبارك، للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين.

كما وجه المهندس أمين غنيم ، بتفعيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة، والاستعداد للتدخل الفوري في حالات الطوارئ.

وفى ذات السياق أكد رئيس جهاز القاهرة الجديدة، على مواصلة الجهود المبذولة فى تطهير وتعقيم مختلف الأحياء واستغلال فترة الأعياد لرفع كفاءة ( الإنارة - النظافة - رش المبيدات الحشرية ).

و شدد المهندس غنيم، على رؤساء الأحياء بالمرور الدورى كل فى نطاق عمله، للتأكد من التزام المواطنين بقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه يوجد لجنة تدخل سريع برئاسة المشرف العام على إدارة الأمن، للتعامل مع كل من تسول له نفسه تنفيذ مخالفة فى البناء أو اى نوع آخر من المخالفات، كما يوجد الخط الساخن 15100 لتلقى جميع الشكاوى والبلاغات على مدار 24 ساعة.

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كان المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، قد سلم 4 وحدات سكنية بعد إصلاحها وتأثيثها للسكان المتضررين من حريق عقار بمنطقة القطامية بالتجمع الثالث، والذي نشب فيه حريق مدمر منذ عدة أشهر.

وقال المهندس أمين غنيم: تم تسليم الوحدات السكنية للأسر المتضررة جاهزة ومؤثثة بالكامل بعد رفع كفاءة العقار المحترق عقب ترميم آثار الحريق وانتهاء جهاز المدينة من إعادة الشئ إلى أصله حفاظا علي تلك الأسر التي لا ذنب لها فيما حدث، وإيمانا من جهاز القاهرة الجديدة بدور الدولة المصرية في مراعاة الأسر الأكثر احتياجا.

وتوجه المهندس آمين غنيم بخالص الشكر والتقدير للواء محمد الزينى، رئيس الغرفة التجارية بدمياط علي الدور الوطني الذى قام به من إهداء لجهاز القاهرة الجديدة بأثاث الـ 4 وحدات المتضررة من الحريق على نفقة الغرفة التجارية بدمياط، تضامنا مع سكان القطامية بمدينة القاهرة الجديدة المتضررين من الحريق.