شكرا لقرائتكم خبر عن بوتاجاسكو: توزيع 265 الف أسطوانة بوتاجاز يومياً خلال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس عمرو المتولي رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة بوتاجاسكو بعض مستودعات القاهرة الكبرى خلال أيام العيد للإطمئنان على توافر أسطوانة البوتاجاز في المستودعات والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في مستودعات التوزيع أثناء ساعات العمل.

وافاد المهندس عمرو المتولي، بأن جميع مستودعات الشركة تعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد وفي نفس السياق تقوم شركة بوتاجاسكو بتوزيع حوالي 265 الف أسطوانة يومياً بنسبة تقدر بحوالي 28٪ من إجمالي الموزع على محافظات الجمهورية وأن الشركة قامت بتوزيع حوالي 24 مليون أسطوانة خلال الربع الأول من العام المالي 2020.

وكان المهندس عمرو المتولي رئيس شركة بوتاجاسكو، قد أكد آت الشركة تقوم بعمليات تعقيم جميع اسطوانات البوتاجاز داخل المستودعات الرئيسية قبل تداولها للمواطنين حرصاً منها علي سلامة المواطنين حيث يأتي هذا الإجراء تماشيا مع تعليمات وزارة البترول باتخاذ كافة التدابير لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

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ويبلغ إجمالي أسطوانات البوتاجاز التي يتم ضخها في الأسواق حالياً حوالى مليون اسطوانة يومياً لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية ، ووجه وزير البترول والثروة المهندس طارق الملا بالتنسيق الدائم مع الأجهزة المختصة والاستمرار في إحكام الرقابة على الأسواق لضمان وصول السلعة لمستحقيها بالأسعار المحددة وتوافرها الدائم للمستهلكين .

وخلال الشهر الجاري تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز فى منطقة القطامية التابع لشركة بتروجاس ، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لظروف التشغيل والاطمئنان على انتظام سير العمل فى كافة الأنشطة البترولية وتأمين الإمدادات البترولية للمواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة ، ومتابعة مدى الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطيات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وحماية العاملين بهذه المجالات الحيوية ، والحرص على عدم تأثيرها على إنتاجية مصانع التعبئة وإنتاج أسطوانات البوتاجاز وتوفيرها بجميع محافظات الجمهورية خاصة المناطق الغير مؤهلة لتوصيلها بالغاز الطبيعى .

وأكد الملا على أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى الاستمرار فى دعم استقرار سوق البوتاجاز من خلال العمل على زيادة الرصيد الاستراتيجي من البوتاجاز خاصة بعد الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لزيادة السعات التخزينية للبوتاجاز موزعة جغرافياً بعدد من محافظات الجمهورية ، وذلك بالتوازى مع الإسراع فى تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ليحل بديلاً للبوتاجاز.