الاقتصاد

الأسهم الألمانية الأفضل أداء في أوروبا مع ارتفاع معنويات الشركات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  ارتفعت الأسهم الأوروبية في تعاملات هادئة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر معنويات الشركات في ألمانيا الذي يحظى بمتابعة وثيقة في مايو  مع مجموعة من التحديثات الإيجابية من الشركات دعمت المعنويات.

وصعد المؤشر داكس الألماني 2.9 بالمئة ليبلغ أعلى مستوياته منذ السادس من مارس آذار، ليزيد بحوالي 38 بالمئة عن أدنى مستوياتها هذا العام.

وربح مؤشر أسهم منطقة اليورو 2.1 بالمئة، في حين ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.5 بالمئة. وقلت أحجام التداول على كافة الأصعدة، إذ تغلق أسواق الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدول الآسيوية بسبب عطلات رسمية.

وقفز سهم لوفتهانزا 7.5 بالمئة بعد أن وافقت الحكومة الألمانية على حزمة بقيمة تسعة مليارات يورو (9.8 مليار دولار) وقالت متحدثة باسم الشركة إنها ستستأنف تسيير الرحلات إلى عشرين وجهة اعتبارا من منتصف يونيو حزيران.

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وارتفع سهم مجموعة توي للرحلات 15.3 بالمئة على خلفية خطط لاستئناف الرحلات الجوية إلى مقاصد رئيسية لقضاء الإجازات في أوروبا بحلول نهاية الشهر المقبل.

وتقدم سهم إيرباص الفرنسية 8.5 بالمئة، في حين صعد مؤشر السفر والترفيه الأوسع نطاقا 1.2 بالمئة.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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