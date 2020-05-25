شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: سعر عقود خام برنت يتعافى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية ملحوظة الآن ليصل إلى مشارف مستوى المقاومة المحوري 36.00، وكما أشرنا في تقريرنا الأخير، يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، حيث إن اختراقه سيفتح باب استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد ضمن القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، والتوجه نحو مناطق تبدأ عند 37.00 وتمتد إلى لتذهب بعيداً إلى حاجز 40.00 دولار.

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