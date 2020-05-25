شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: النفط يحاول بإيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية الآن ليختبر حاجز 34.00 دولار، ونحتاج لمراقبة التداولات القادمة بحذر، حيث إن اختراق مستويات 34.10 ثم 34.60 سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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