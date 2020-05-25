شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لليورو وسط هدوء في التعاملات العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر اليورو امام أغلب العملات الرئيسية على نحو سلبي وسط هدوء في التعاملات بالأسواق العالمية فضلا عن تررقب المزيد من الأنباء والتداعيات الناجمة عن فيروس "كورونا".



وسجلت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا إصابات ووفيات جديدة لكن بوتيرة أقل من الأشهر القليلة الماضية التي كانت فيها القارة العجوز بمثابة بؤرة لانتشار فيروس "كورونا".

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وتسابق العديد من الدول حول العالم الزمن من أجل تطوير علاج ولقاح للوقاية من فيروس كورونا، لكن على الأرجح، ربما يحتاج الأمر للمزيد من الوقت.



هذا، وتخشى الأسواق أيضا من تصاعد لهجة التصريحات بين الولايات المتحدة والصين وإلقاء البيت الأبيض الاتهامات واللوم على بكين بأنها السبب في تفشي الفيروس لسوء تعاملها من الأزمة، وهو ما أعاد إلى الأذهان إمكانية فرض عقوبات أو رسوم جمركية متبادلة بين البلدين.



وعلى صعيد التعاملات، استقر اليورو الأوروبي أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 17:01 بتوقيت جرينتش عند 1.0896، وسجل أعلى سعر عند 1.0916 بينما سجل أقل سعر عند 1.0871.