لمواجهة غلاء الأسواق.. التموين تطرح لحوم ودواجن بأسعار مخفضة

كتب: ضياء السقا

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة لها، كميات كبيرة من اللحوم الطازجة البرازيلية بسعر 100 جنيه للكيلو، فضلا عن طرح اللحوم السودانية الطازجة بسعر 85 جنيها.

وبحسب بيان للتموين، يأتي ذلك لتلبية احتياجات المواطنين ولمواجهة غلاء الأسعار في الأسواق، خاصة بعدما وصل سعر كيلو اللحوم ببعض المناطق إلى 150 جنيها.

كما طرحت الوزارة، كميات كبيرة منتجات الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة من 20 الى 25% بمنافذ التموين.

وفي سياق متصل، طرحت التموين، منتجات الدواجن المجمدة بسعر 37 جنيها للكيلو، وكذلك زيادة طرح أوراك الدواجن المجمدة بسعر 32.5 جنيه، كما تم طرح طبق سمان عدد 2 بالطبق حجم كبير “جامبو" بسعر 29.5 جنيهًا.

Advertisements

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على توفير كافة المنتجات والسلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى لتخفيف العبء على المواطنين.

وكان علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد تلقى تقريراً من شركتي الجملة (العامة - المصرية) والتابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية يفيد الإنتهاء من صرف سلع المنظومة التموينية للمواطنين عن شهر مايو ٢٠٢٠ بنسبة تصل إلى ٩٧ ٪؜ .

وأشار التقرير الصادر إلي أن الصرف مستمر حتى نهاية الشهر الجاري طبقا للقرار الوزاري المنظم لذلك للتخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الراهنة وخاصاً في صرف سلع فارق نقاط الخبز والتى كان صرفها ينتهي سابقاً حتى العشرين من كل شهر .

وبحسب التقرير الوارد إلي معالي الأستاذ الدكتور وزير التموين من شركتي الجملة فإن الشركتين قد وفرت ١٩ سلعة لتسليمها لكافة المنافذ التموينية اعتباراً من يوم ٢٧ مايو الجاري تمهيداً لقيام المواطنين بصرفها اعتباراً من أول شهر يونية (الاثنين الموافق ١-٦-٢٠٢٠ ) وذلك فى المواعيد المقررة مسبقاً لصرف التموين من جانب (بدالي التموين، منافذ مشروع جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية) يومياً من الساعة ٧ صباحاً حتى السابعة مساءً طوال شهر يونية ٢٠٢٠.

هذا وقد أكد المصيلحي على وجود غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة لمتابعة توافر السلع التموينية للشهر القادم وكذلك الأساسية بالأسواق وبكافة المنافذ التموينية مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخري فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة انتظام عمليات الصرف وتوافر السلع واتاحتها وتشديد الرقابة التموينية والتجارية.