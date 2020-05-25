شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع بفعل مخاوف التوترات بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات السوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،بفعل مخاوف تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين ، وتأثيره السلبي المحتمل على مستويات الطلب على النفط ، ويكبح الخسائر انخفاض أنشطة الحفر والتنقيب الأمريكية لأدنى مستوى منذ عام 2009.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 3.2% إلى مستوي 32.50$ ، من مستوى الافتتاح عند 33.56$، وسجل أعلى مستوي عند 33.73$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.9% إلى مستوي 34.47$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 35.12$ ، وسجل أعلى مستوي عند 35.42$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.8% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى عشرة أسابيع عند 34.64$ للبرميل ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.8% ، بعدما سجلت فى اليوم السابق ، مستوي 36.96$ للبرميل الأعلى منذ 11 آذار/مارس الماضي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 12.5% ، وصعد الخام الدولي بنسبة 7.5% ، فى رابع مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل آمال تعافي الطلب العالمي ،وانحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة.

قالت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول كبير فى البيت الأبيض إن خطة الصين فرض قانون أمني على هونغ كونغ ، قد يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية على الصين.

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تصاعد التوترات حاليا بين الولايات المتحدة والصين ، ينذر بتدهور العلاقات التجارية مرة أخرى بين أكبر اقتصادين فى العالم ، بعد توقيع صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الشامل فى كانون الثاني/يناير الماضي ،الأمر الذي سوف يؤثر بلا أدنى شك على مستويات الطلب على النفط فى أكبر مستهلكين له فى العالم.

أظهرت بيانات رسمية لشركة " بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة انخفاض منصات الحفر والتنقيب الأمريكية " الأسبوع الماضي" بنحو 21 منصة ، فى عاشر انخفاض أسبوعي على التوالي.

لينزل إجمالي المنصات العاملة فى منطقة حقول الزيت الصخري إلى 237 منصة ،والذي يعد أدنى مستوى منذ تموز/يوليو 2009.

الإغلاقات الواسعة الحالية فى منصات استخراج النفط الصخري فى الولايات المتحدة ، بسبب أسعار النفط الرخيصة ،والخسائر الفادحة التي يتكبدها المنتجين المحليين ، فى ظل اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.

وبسبب تلك الإغلاقات أيضا تراجع إنتاج النفط الأمريكي إلى 11.5 مليون برميل يوميا فى الأسبوع المنتهي 15 أيار/مايو الجاري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ تموز/يوليو 2019.

وعلى مدار أخر شهرين انخفض الإنتاج الأمريكي بحوالي 1.6 مليون برميل يوميا ، فبعدما قفز إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل فى آذار/مارس الماضي ، انخفض هذا الشهر إلى 11.5 مليون برميل ،وبالرغم ذلك لا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة أكبر منتجي النفط فى العالم.