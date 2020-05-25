شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل إعادة فتح الاقتصادات تدريجيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بفضل تحسن معنويات المستثمرين ، فى ظل استمرار عمليات إعادة فتح الاقتصادات الكبرى فى أوروبا تدريجيا وتخفيف القيود ضد فيروس كورونا المستجد.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.3% حتى الساعة 10:25 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مستقرا بدون أي تغيير ،وخسر نسبة 0.8 % فى الجلسة السابقة بسبب مخاوف تدهور العلاقات الأمريكية الصينية.

وعلى صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا نسبة 3.7 % ، فى ثالث مكسب أسبوعي خلال شهر ، بدعم آمال تعافي الاقتصاد الأوروبي سريعا من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين بصدد تحقيق أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

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تركيز معظم أسواق المال العالمية ، منصبا بالفترة الأخيرة على إعادة فتح الاقتصادات الكبرى تدريجيا ، وتخفيف قيود العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا ، الأمر الذي زاد آمال تعافي الأنشطة الاقتصادية سريعا ، مع مؤشرات على مزيد من التحفيز المالي لاقتصاد منطقة اليورو.

ارتفع سهم شركة باير بأكثر من 7% ، بعدما ذكرت تقارير أن عملاق صناعة الأدوية الألماني توصل إلى اتفاقات بشأن مجموعة من الدعاوي القضائية فى الولايات المتحدة.

فى ألمانيا أيضا قفز سهم شركة MTU لتصنيع محركات الطائرات بنسبة 6% ، وصعد سهم شركة لوفتهانزا بنسبة 5% ، بفضل أنباء تشير إلى اقتراب حصول الشركات على حزمة إنقاذ بقيمة 9 مليار يورو من الحكومة الألمانية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مرتفعا بنحو 0.25% ، فى ثاني مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.4% ، وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 1.7% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، فى فرنسا أضاف مؤشر كاك 40 نسبة 1.25% ، وفى لندن أغلق سوق الأوراق المالية ، لقضاء عطلة عامة فى المملكة المتحدة احتفالا بعيد الربيع.