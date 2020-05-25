شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد إسرائيل ينكمش 7.1% فى الربع الأول من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مكتب الإحصاءات الإسرائيلي المركزي اليوم الاثنين إن اقتصاد إسرائيل انكمش 7.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام جراء تضرر التجارة والاستثمار والإنفاق الحكومي والاستهلاكي من تفشي فيروس كورونا المستجد.

هذا أول انكماش ربع سنوي للناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل منذ 2012. وتراجعت الصادرات 5.9 بالمئة في الفترة من يناير إلى مارس، في حين هبط الإنفاق الخاص 20.3 بالمئة واستثمارات الأصول الثابتة 17.3 بالمئة. وهبطت الواردات 27.5 بالمئة وتراجع الإنفاق الحكومي 10.3 بالمئة.

كان بنك إسرائيل المركزي قال إنه يتوقع أداء ضعيفا في النصف الأول من 2020 بسبب فيروس كورونا، الذي أدى لتوقف جزء كبير من النشاط الاقتصادي، وتحسنا في النصف الثاني من العام والعام المقبل.

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وباستبعاد صافي الضرائب على واردات ربع السنة، لتحييد أثر التقلبات المتعلقة بمبيعات السيارات والواردات، يكون الناتج المحلي الإجمالي قد انكمش 4.6 بالمئة.

وبلغ معدل النمو في الربع الأخير من العام الماضي 4.6 بالمئة على أساس سنوي دون تعديل، ونما اقتصاد إسرائيل 3.5 بالمئة في 2019 بأكمله.