شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تحظر استيراد بعض المنتجات النفطية حتى 1 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مرسوم حكومي اليوم الاثنين، أن روسيا قررت فرض حظر مؤقت على استيراد بعض المنتجات النفطية، مثل البنزين ووقود الطائرات والديزل عالي الجودة، وذلك حتى أول أكتوبر.

كان مصدران حكوميان أبلغا رويترز الشهر الماضي أن حظرا على واردات البنزين يخضع للدراسة بهدف حماية السوق الروسية من إغراق محتمل بالوقود الرخيص.

وكان قد قال مصدران مطلعان لرويترز إن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز انخفض إلى 9.43 مليون برميل يوميا في الفترة من أول مايو إلى الرابع عشر منه مع سريان اتفاق عالمي لتقليص الإنتاج، يأتي ذلك انخفاضا من 11.35 مليون برميل يوميا في أبريل و9.45 مليون برميل يوميا في الفترة من أول مايو إلى 11 من نفس الشهر.