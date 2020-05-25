شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 758 جنيها وتوقف المبيعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين، ثاني أيام عيد الفطر تراجعا بقيمة جنيهين، مع إغلاق كامل بسوق الصاغة، نتيجة القرارات الحكومية بفرض حظر على بعض الأنشطة خلال الفترة من الأحد إلى الجمعة، وهى فترة يتوقف فيها سوق الصاغة كليا.

وبلغ سعر الذهب فى مصر عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر 758 جنيها للجرام، بتراجع بقيمة جنيهين، عن آخر سعر سجله الذهب قبل إغلاق سوق الصاغة وهو 760 جنيها للجرام، في حين يشهد السوق العالمى تراجع لسعر أوقية الذهب بنسبة 0.40 % ليسجل 1728 دولار.

أسعار الذهب فى مصر بعد تراجعها..

عيار 18 يسجل 654 جنيها للجرام

عيار 21 يسجل 758 جنيها للجرام

عيار 24 يسجل 872 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6104 جنيهات

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أوقية الذهب 1728 دولارا

وتراجع الذهب اليوم الاثنين مع ارتفاع الأسهم اليابانية بفعل أنباء عن برنامج تحفيز محتمل مما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة، وإن كانت توترات جديدة بخصوص هونج كونج قد حدت من تراجع المعدن، وبحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.5 بالمئة إلى 1725.18 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة لتسجل 1725.60 دولار، وفق رويترز.

وقال كايل رودا المحلل في آي.جي ماركتس ”أعتقد أن الرهان على الأسهم والأصول الأخرى عالية المخاطر دعم الشهية للمخاطرة على الأرجح، وقلص إغراء الذهب في المدى القصير.“

كان الذهب صعد 0.8 % يوم الجمعة ليلامس 1739.51 دولار، لكنه عاد ليقلص مكاسبه، وصعد البلاديوم 0.5 % إلى 1956.60 دولار للأوقية، في حين نزل البلاتين 1.1 % إلى 830.19 دولار، وانخفضت الفضة 1.6 بالمئة إلى 16.91 دولار للأوقية.