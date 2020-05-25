شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة: تشغيل ميناء أبو طرطور خلال أيام العيد لتصدير شحنة فوسفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة تعليمات عاجلة لمسئولى الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بتشغيل ميناء ابو طرطور بسفاجا ( التابع لوزارة التجارة والصناعة ) خلال أيام عيد الفطر المبارك وذلك لانهاء اجراءات شحن مركب محملة بالفوسفات بكمية تزن 50 الف طن موجهه الى إحدي الاسواق الخارجية.

ويأتي هذا التحرك في استجابة سريعة من وزيرة التجارة والصناعة للاستغاثة التي تلقتها من إحدى الشركات المصدره للفوسفات عبر خاصية " الواتس اب " والتي تتضرر فيها من توقف العمل بالميناء نتيجة لحصول العاملين على إجازة عيد الفطر ، حيث وجهت الوزيرة مسؤلى الجهاز التنفيذي بالتحرك الفوري وبدء عملية شحن الفوسفات تمهيداً لتصديره خلال الايام القليلة المقبلة.

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وفي هذا الاطار أشاد طارق زمزم رئيس مجلس ادارة شركة النيل للتجارة بسرعة استجابة الوزيرة لحل مشكلة الشركة في ادخال (السفينة) الى الميناء وبدء عملية شحنها (بالفوسفات) والتي تستغرق عدة أيام ، مشيراً الى ان هذا الاجراء سيُجنب الشركة خسائر كبيرة ودفع غرامات تأخير الى جانب الحفاظ على سمعة الشركات المصدره المصرية امام الشركاء الاجانب.

وقال ان وزيرة التجارة و الصناعة منذ توليها المسئولية لا تتوانى عن مساعدة كافة الشركات وبصفة خاصة الشركات المصدره وذلك من خلال تسهيل الاجراءات والسعي لايجاد حلول عاجلة لكافة المشكلات ، الامر الذي ينعكس ايجابا على الحفاظ على الاسواق الخارجية وزياده معدلات التصدير.