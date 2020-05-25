شكرا لقرائتكم خبر عن FBS تطلق كتاب تداول الفوركس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

تملك FBS خبرة واسعة في عالم تداول الفوركس حيث تنشط الشركة في السوق منذ عام 2009، وقد حان الوقت لتشارك خبراتها.



يسر الشركة أن تطلق منتجها الجديد الذي يحمل اسم كتاب تداول الفوركس، وهو عبارة عن تطبيق لإرشاد المبتدئين ومساعدتهم على شق طريقهم في عالم الفوركس.



يقدم هذا المنتج خدمات رائعة للوافدين الجدد وكذلك للمتداولين الطموحين الذين يملكون خبرة لا تتجاوز عاما أو اثنين. يتيح منتجنا الجديد إرشادات شاملة وعمليّة تفنّد كافة جوانب الفوركس مع شروحات وافية لتصبح متداولا تنافسيا وناجحا. يعتبر كتاب تداول الفوركس مميزا من حيث كونه تطبيقا يقدم موادا تعليمية منظمة ومدروسة بعناية.



Advertisements

يعتبر الجزء الأول منه نظريا يشرح ماهية التداول ويطلعك على العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار إذا كنت راغبا في أن تصير متداولا ناجحا. أما الجزء الثاني فهو عملي ويستند بصورة كاملة إلى تطبيق FBS Trader . هذا الجزء سيكون مفيدا حتى للمتداولين أصحاب الخبرة، فهو يصف خصائص الأدوات والمصادر والمعارف الضرورية لتداولات رابحة. تساعد الطريقة التي نظّم بها خبراء FBS الجزئين النظري والعملي المستخدمين في الحصول على ما يحتاجونه من خبرات بسرعة فائقة. بهذه الطريقة، سيكون الأمر أكثر سهولة من دراسة العديد من المصادر المختلفة.



وبالتالي، بمجرد أن يتعلم المستخدم أمورا جديدة عن الفوركس، يمكنه بدء التداول عبر المنصة، والتقدم بثبات وسرعة، وبلوغ النتائج المرجوة بأيسر الطرق.



طور خبراء الشركة هذا المنتج لتقديم الفائدة للمستخدم مهما كان مستواه في اللغة الإنجليزية. يقدم الكتاب إرشادات متكاملة للتعرف على عالم الفوركس بأبسط طريقة ممكنة.



إن FBS على دراية تامة بأهمية المواد التعليمية وخاصة في مجال سريع الوتيرة كسوق الفوركس. ولا شك في أن الشركة سوف تواصل بذل ما بوسعها لتقديم أدوات جديدة لعملائها بهدف تعزيز قدراتهم التنافسية في مجال تداول الفوركس.