شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع بفعل تركيز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين فى طريقها صوب تكبد ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل تركيز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي ، فى ظل التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين حول هونغ كونغ.

تراجعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.5% إلى 1,723.69$ ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,732.95$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,735.44$.

حقق المعدن الأصفر"الذهب" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.35% ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، بعدما فقد فى اليوم السابق نسبة 1.1% ،بأكبر خسارة منذ 30 نيسان /أبريل الماضي.

على صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت أسعار الذهب نسبة 0.5% ، فى أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل تباطؤ عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.

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وبخلاف هذا التباطؤ ، انخفضت الأسعار بسبب عمليات البيع لجني الأرباح ، بعدما سجلت الأسعار فى وقت سابق من تعاملات الأسبوع أعلى مستوى فى نحو ثماني سنوات عند 1,765.09$ للأونصة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.2% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

قال مسؤول كبير فى البيت الأبيض يوم الأحد إن خطة الصين فرض قانون أمني على هونغ كونغ ، قد يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية على الصين ، الأمر الذي يدعم حاليا عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت يوم الجمعة بنحو 4.39 طن متري ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,116.71 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.