شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود القهوة الآجلة تمهد لهبوط جديد– تحليل – 25-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر القهوة بتداولاته الأخيرة قناة هابطة جديدة لنلاحظ ابتعاده حاليا عن المقاومة المستقرة عند 106.80 مؤكدا بذلك تأثره بسيطرة الميل الهابط مسجلا بذلك مستوى 102.00. ثبات المقاومة الرئيسية واستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتمركزه قرب مستوى 20, سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم السلبي ولنستمر بترجيح التداولات الهابطة لحين الوصول نحو 100.20 و 99.15 على التوالي. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 105.05 و 100.20 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعر عقود القهوة الآجلة تمهد لهبوط جديد– تحليل – 25-5-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.