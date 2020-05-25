الاقتصاد

الباوند مقابل الين يتذبذب ضمن النطاق السلبي-تحليل - 25-5-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار الزوج الهابط حتى تداولات هذا اليوم نظرا لتمركزه ضمن محاور القناة الرئيسية الهابطة بالإضافة لتشكيل مستوى 133.30 لحاجز إضافي ليؤكد ذلك احتجاز التداولات ضمن المسار الهابط.

 

حاليا وبمحاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50, فإن ذلك سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم السلبي ليعزز بدوره الترجيح الهابط ولننتظر تسجيله لذلك لمستوى 129.80 و 128.10 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 132.20 و 129.80

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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