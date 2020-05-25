شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر الضغط على الحاجز– تحليل -25-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر النحاس بتداولات هذا الصباح بإيجابية جديدة محافظا بذلك على ثباته الإيجابي فوق الدعم الممتد نحو 2.2750 ليزيد من فرص استئنافه للميل التصحيحي الصاعد, نؤكد مجددا على أهمية تجاوزه للحاجز المستقر عند 2.4530 ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو المحطات الإيجابية والتي تتمركز حول 2.5310 و 2.6200 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.3500 و 2.5310

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد