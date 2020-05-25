شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر الضغط على الحاجز– تحليل -25-5-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر النحاس بتداولات هذا الصباح بإيجابية جديدة محافظا بذلك على ثباته الإيجابي فوق الدعم الممتد نحو 2.2750 ليزيد من فرص استئنافه للميل التصحيحي الصاعد, نؤكد مجددا على أهمية تجاوزه للحاجز المستقر عند 2.4530 ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو المحطات الإيجابية والتي تتمركز حول 2.5310 و 2.6200 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.3500 و 2.5310
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر سعر النحاس يكرر الضغط على الحاجز– تحليل -25-5-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.