شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم الاتصالات: 99% زيادة فى استخدام الإنترنت المنزلى منذ بدء حظر التجوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تقريره لمؤشرات خدمات الاتصالات في رمضان ويظهر من التقرير استمرار الزيادة في استهلاك الانترنت والتحميل على شبكات الاتصالات وزيادة ساعات الذروة خلال شهر رمضان الكريم نتيجةً بقاء المشتركين لفترات طويلة في المنازل واستكمال العملية التعليمية لطلاب المدارس والجامعات عن طريق التعليم عن بعد وكذلك الزيادة الكبيرة الملحوظة خلال الشهر في استهلاك تطبيقات الانترنت التي تقدم محتوى ترفيهي مثل المسلسلات والبرامج وتظهر المؤشرات ما يلى:

المكالمات الصوتية الدولية:

زيادة في المكالمات الصوتية الدولية بنسبة 4%خلال شهر رمضان لترتفع نسبة زيادة المكالمات الدولية إلى 19% ؜منذ بدء الحظر.

انخفاض المكالمات الصوتية المحلية بنسبة 10% تقريبا خلال شهر رمضان لتصبح نسبة الانخفاض في المكالمات 7% منذ بدء الحظر.

الانترنت:

زيادة في استهلاك الانترنت المنزلي بنسبة 12% في شهر رمضان لترتفع نسبة زيادة الانترنت المنزلي إلى 99% منذ بدء حظر التجوال.

زيادة في استهلاك الانترنت للمحمول بنسبة ١٧% لترتفع نسبة الزيادة في استهلاك الانترنت المحمول الى 35% منذ بدء الحظر.

وقت الذروة:

انخفضت عدد ساعات وقت الذروة بمقدار ساعة واحدة لتصل الى 14 ساعة في الأسبوع الثالث من مايو مقارنة بعدد 15 ساعة في الأسبوع الثالث من ابريل٫ وتظل عدد ساعات الذروة ضعف عدد الساعات التي كانت عليها ما قبل جائحة الكورونا "الأسبوع الثاني من مارس".

وتمثلت زيادة استهلاك الانترنت فيما يلي:

الزيادة في نسبة تصفح المواقع التعليمية التابعة لوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي لتصل إلى ١٩% خلال شهر رمضان لترتفع نسبة الزيادة لتصفح الموقع التعليمية الى 395% منذ بدء الحظر.

زيادة في نسبة استخدام تطبيقات بث الفيديو للمحتوى الترفيهي لتصل إلى ٢٩٢ % خلال شهر رمضان لترتفع نسبة استخدام هذه التطبيقات إلى 315 % منذ بدء الحظر.

الزيادة الكبيرة في استخدام تطبيقات الانترنت خلال شهر رمضان ونسب الزيادة في استخداماتها واهمها ما يلى:

زووم: هو برنامج مختص بالمكالمات وعقد الاجتماعات عن بعد وقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة 3456%.

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تلي جرام: هو عبارة عن إحدى تطبيقات التراسل ويمكن لمستخدميه تبادل الرسائل بما في ذلك الصور والفيديوهات والوثائق، وقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة 1100%.

شاهد: تطبيق لإحدى المنصات العربية التي تقدم خدمات الفيديو ومشاهدة الأفلام والمسلسلات، وقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة 157%.

الألعاب: تطبيقات الألعاب على شبكة الانترنت وقد زادت نسبة استخدامها بنسبة 75%.

تيك توك: وهو تطبيق عبارة عن وجهه لمقاطع الفيديو للمستخدمين على التليفونات المحمولة، وقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة 24 %.

يوتيوب: موقع مشاهدة وتحميل التسجيلات المرئية والفيديوهات ومشاهدتها ومشاركتها والتعليق عليها، وقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة 115%.

تطبيقات مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي:

سناب شات: زيادة نسبة استخدام التطبيق بنسبة 67 %.

واتس اب: زيادة نسبة استخدام التطبيق بنسبة ٢٧ %.

فيس بوك: زيادة نسبة استخدام التطبيق بنسبة ٤٤ %.

انستجرام: زيادة نسبة استخدام التطبيق بنسبة 12 %.

ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه يقوم بالتنسيق الدائم مع الشركات الأربعة مقدمي خدمات الاتصالات لمتابعة ارتفاعات مؤشرات الاستخدام بشكل يومي واستيعاب أي زيادات طارئة بما لا يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.