شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى ثقة الشركات الألمانية فى مايو مع تخفيف قيود كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح اليوم الاثنين، أن ثقة الشركات الألمانية انتعشت في مايو، متعافية من أكبر هبوط على الإطلاق المسجل في الشهر السابق مع تنامي تفاؤل الشركات في ظل الرفع التدريجي للقيود المفروضة لإبطاء تفشي فيروس كورونا.
وقال معهد إيفو في مسحه لشهر مايو إن مؤشر مناخ الأعمال ارتفع إلى 79.5 من 74.2 في أبريل بعد تعديل بالخفض. كان استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين يشير إلى قراءة تبلغ 78.3.
وقال كليمنس فاوست رئيس إيفو في بيان "تعافت معنويات الشركات الألمانية عقب الشهر السابق الكارثي.. التوقعات للأشهر المقبلة تحسنت كثيرا".
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