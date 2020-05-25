الأسهم الأوروبية ترتفع فى معاملات هزيلة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية في تداولات هزيلة اليوم الاثنين، وسط تفارل إزاء استئناف الأنشطة الاقتصادية في عدد من الدول ومؤشرات على مزيد من التحفيز لاقتصاد منطقة اليورو المعتل.

وارتفع مؤشر منطقة اليورو 0.8 بالمئة في التعاملات المبكرة، وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة، وصعد المؤشر داكس الألماني 0.9 بالمئة.

وكانت أحجام التداول ضعيفة بشكل عام نظرا لعطلات الأسواق في الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من الدول الآسيوية.

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وقفز سهم باير الألمانية 4.3 بالمئة بعدما أعلنت عن تقدم في التوصل لتسوية في مطالبات تعويض عن تسبب مبيد الأعشاب الضارة الذي تنتجه "راوند أب" في الإصابة بالسرطان.

وصعدت أسهم لاجاردير كابيتال اند مانجمنت 7.5 بالمئة بعد أن اتفق برنار أرنو، الملياردير المساهم الكبير في مجموعة الأزياء الفاخرة ال.في.اتش.إم، على شراء حصة في الشركة.