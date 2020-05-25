شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط مع تعزز الشهية للمخاطرة توقعا لتحفيز يابانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع الذهب اليوم الاثنين مع ارتفاع الأسهم اليابانية بفعل أنباء عن برنامج تحفيز محتمل مما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة، وإن كانت توترات جديدة بخصوص هونج كونج قد حدت من تراجع المعدن.
وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.5 بالمئة إلى 1725.18 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة لتسجل 1725.60 دولار.
وقال كايل رودا المحلل في آي.جي ماركتس "أعتقد أن الرهان على الأسهم والأصول الأخرى عالية المخاطر دعم الشهية للمخاطرة على الأرجح، وقلص إغراء الذهب في المدى القصير."
كان الذهب صعد 0.8 بالمئة يوم الجمعة ليلامس 1739.51 دولار، لكنه عاد ليقلص مكاسبه.
وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1956.60 دولار للأوقية، في حين نزل البلاتين 1.1 بالمئة إلى 830.19 دولار، وانخفضت الفضة 1.6 بالمئة إلى 16.91 دولار للأوقية.
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يهبط مع تعزز الشهية للمخاطرة توقعا لتحفيز يابانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.