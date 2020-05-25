أسهم طوكيو ترتفع بفضل آمال استئناف النشاط الاقتصادى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت الأسهم اليابانية اليوم الاثنين، إذ يبدو أن الحكومة في سبيلها لإنهاء حالة الطوارئ في طوكيو والمناطق المحيطة بها، مما عزز الآمال بأن يبدأ ثالث أكبر اقتصاد في العالم التعافي قريبا من الركود.

وارتفع المؤشر نيكي القياسي 1.7 بالمئة إلى 20741.65 نقطة، مسجلا أفضل مستوى إغلاق له منذ السادس من مارس، وقاد الاتجاه الصعودي أسهم شركات النقل الجوي والبري.

تعقد الحكومة اجتماعا اليوم لتقرر ما إذا كانت سترفع حالة الطورائ في طوكيو وأربع مناطق من بينها جزيرة هوكايدو الشمالية حيث مازالت القيود سارية.

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واستئناف النشاط الاقتصادي في طوكيو الكبرى التي تسهم بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي لليابان أمر حيوي لتعافي الاقتصاد عموما.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.7 بالمئة إلى 1502.20 نقطة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق في شهرين ونصف الشهر. وأغلقت جميع القطاعات الفرعية الثلاثة والثلاثين على ارتفاع إلا واحدا.

وسجل قطاع النقل الجوي أفضل أداء، وزاد سهم الخطوط الجوية اليابانية 9.4 بالمئة وايه.ان.ايه هولدنجز 7.6 بالمئة.