شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تخفض نقطة منتصف اليوان لأضعف مستوى منذ أزمة 2008 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفض البنك المركزى الصينى، اليوم الاثنين، نقطة المنتصف الرسمية التى يحددها لسعر اليوان، إلى أضعف مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008، بما يتماشى مع خسائر فى السعر الفورى للعملة يوم الجمعة عقب اقتراح بكين قانون أمن قومى جديدا لهونج كونج.

حدد بنك الشعب الصينى، نقطة المنتصف عند 7.1209 يوان للدولار قبيل فتح السوق، بانخفاض 0.38 بالمئة عن سعر القطع السابق البالغ 7.0939. وذاك أضعف مستوى منذ 28 فبراير شباط 2008.