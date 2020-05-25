شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة الكيماوية: مناقصة عالمية لبناء مصنع أمونيا بشركة الدلتا للأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه جار تجهيز كراسة الشروط الخاصة بإنشاء مصنع أمونيا بشركة الدلتا للأسمدة "سماد طلخا"، فى إطار خطة هيكلة وتطوير الشركة، وإعادة تجديدها، خاصة بعدما تعرضت لتوقف نتيجة عطل فى محطة الكهرباء أدى إلى توقف فرن الغاز وتعرضه لأضرار كبيرة.

أضاف عماد الدين مصطفى لـ"الخليج 365"، أن الشركة حاليا تعمل بطاقة ضعيفة، حيث تم تشغيل وحدة حامض النيتريك، كما يتم إنتاج سماد النترات، حيث تم إصلاح غلاية شركة الدلتا للأسمدة المتوقفة عن العمل منذ 10 سنوات، بالتنسيق مع معهد بحوث الفلزات، لافتا إلى إنه تم إجراء العديد من الاختبارات لها فى مصنع سماد طلخا 1.

كما تم إجراء إصلاحات كبيرة وسريعة، حيث تم بعد تشغيل الغلاية لتوفير البخار، تشغيل وحدة الحامض، بحيث يتم إعادة تشغيل المصانع وإنتاج سماد النترات، بعد توقفه لمدة شهر كامل نتيجة الحريق الذى نشب فى الفرن الرئيسى.

يشار إلى أن مصانع شركة الدلتا للأسمدة "سماد طلخا" بمحافظة الدقهلية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تعرضت يوم 4 إبريل الماضى، لتوقف تام عن إنتاج سماد اليوريا وسماد النترات، نتيجة عطل فى محطة الكهرباء أدى إلى توقف فرن الغاز وتعرضه لأضرار كبيرة مما أدى لتوقف توريد الأسمدة لوزارة الزراعة الفترة المقبلة لحين الانتهاء من تشخيص الحالة وإصلاح العطل.