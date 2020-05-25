شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى لشهرى يناير وأبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى فترة سداد فاتورة التليفون الأرضى لشهرى يناير وأبريل الماضيين فى منتصف يونيو المقبل، حيث أعلنت الشركة المصرية للاتصالات المسيطرة على الحصة الأكبر للمشاركين بالسوق، ان هذا الاجراء ياتى فى إطار حرصها على سلامة عملائها خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ودعم الشركة لجهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتضامنًا مع الإجراءات الاحترازية وتقليل الازدحام والحد من الخروج إلا للضرورة القصوى.

كانت المصرية للاتصالات قد أعلنت عن مد فترة سداد فاتورة أبريل للتليفون الثابت حتى منتصف يونيو المقبل، كما أعلنت الشركة استمرار مد فترة سداد فاتورة يناير حتى منتصف يونيو أيضَا، مع تأكيدها في الوقت نفسه على إتاحة كافة وسائل السداد الإلكتروني عبر موقع الشركة الإلكتروني وتطبيق My WE، أو من خلال المحفظة الإلكترونية WE Pay.

وكان العضو المنتدب للشركة المهندس عادل حامد، قد أكد فى وقت سابق، أن الشركة تستهدف بهذا القرار تخفيف الأعباء على العملاء وضمان سلامتهم، وعدم اضطرارهم للخروج من أجل سداد الفواتير، كما لن تدخر جهدًا للقيام بكل ما يلزم لضمان سلامة عملائها ودعم جهود الدولة في مواجهة مخاطر انتشار الفيروس المستجد.

Advertisements

وقامت الشركة بإجراءات وقائية قوية داخل مراكز المبيعات والتحصيل لضمان سلامة موظفيها وسلامة العملاء المترددين على هذه المراكز، من أهمها العمل على عدم تكدس العملاء من خلال توفير أماكن انتظار خارجية جيدة التهوية وضمان عدم وجود عملاء داخل الفرع سوى من يتم التعامل معهم من قبل موظفي المبيعات، والتأكد من وجود مسافة أمنة بين العملاء ومقدمي الخدمة.

كانت المصرية للاتصالات قد خفصت سعر الاشتراك فى باقة الـ 35 للتليفون الثابت إلى 20 جنيهًا فقط لمدة ثلاثة أشهر، مع إعفاء العملاء الجدد من مصاريف التركيب وسط إقبال كثيف للاشتراك بالخدمات الثابتة.