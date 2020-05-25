شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع في مجملها إيجابية متغاضية عن التوترات بين واشنطون وبكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجع مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج مستكملاً الخسائر الموسعة التي تكبدها في نهاية الأسبوع الماضية والتي فاقت الخمسة بالمائة بالتزامن مع استمرار مؤتمر الشعب الوطني الصيني.

هذا وقد تمرير مشروع قانون الأمن القومي الجديد لمدينة هونج كونج المثير للجد الأسبوع الماضي في مؤتمر الشعب الوطني الصيني الذي يستمر حتى 28 من أيار/مايو والذي يعطي لبكين المزيد من السيطرة على المدينة كانت مستعمرة بريطانية في السابق والتي شهدت منذ عدة أشهر احتجاجات المناهضة للحكومة في الإقليم تحولت بشكل دوري آنذاك للعنف، ما قد يثير المزيد من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في المدينة.

ونود الإشارة، لكون مشروع القانون الأمني الصيني الجديد تضمن حظر قوانين الانفصال والتدخل الأجنبي والإرهاب وجميع الأنشطة التحريضية التي تهدف إلى الإطاحة بالحكومة المركزية وأي تدخل خارجي، ووفقاُ لوكالة رويترز الإخبارية فقد احشدت الأدارات الحكومية في مدينة هونج كونج وراء خطط بكين وجاء ذلك عقب خروج الألف إلى الشوارع للاحتجاج على مشروع القانون خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وفي نفس السياق، فقد صرح رئيس الأمن في مدينة هونج كونج جون لي بأن "الإرهاب" ينمو في المدينة وأن الأنشطة التي تضر بالأمن القومي أصبحت أكثر انتشاراً، وفي سياق أخر، فقد صرح مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض روبرت أوبراين أمس الأحد بأنه إذا ما مضت بكين قدماً في تطبيق مشروع القانون المثير للجد فأنه من المحتمل أن تفرض واشنطون عقوبات علىها.

وفي المقابل، صرح وزير الخارجية الصينية للصحفيين أيضا بالأمس بأن بعض القوي السياسة في الولايات المتحدة تتخذ العلاقات الثنائية "رهينة" وتدفع القوتين الاقتصاديتين إلى حافة "حرب باردة جديدة" وذلك وفقاً لترجمة إنجليزية رسمية من تصريحاته التي نشرتها وزارة الخارجية، بخلاف ذلك، نود الإشارة، لكون مؤتمر الشعب الوطني الصيني تم التأكيد من خلاله على استعداد الحكومة الصينية لتنفيذ وعدها بالاتفاق التجاري الموقع مع واشنطون.

ونود الإشارة، لكون على الرغم من تأكيد الصين على التزامها بالمرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، إلا أن التوترات بين واشنطون وبكين قد تصاعدت بشكل ملحوظ عقب تمرير البرلمان الصيني لمشروع القانون الأمني الصيني الجديد وانتقاد الطرفين لبعضهم البعض حوله، وفي أعقاب تمرير مجلس الشيوخ الأمريكية أيضا في وقت سابق من الأسبوع الماضي مشروع قانون يمنع الشركات الصينية من الإدراج في بورصات أمريكا.

Advertisements

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا التقرير التي تطرقت لكون الحكومة اليابانية تدرس اعتماد حزمة تحفيز جديدة بقيمة 100 تريليون ين (929$ مليار) ستتألف في الغالب من برنامج المساعدة المالية للشركات التي تضررت من جائحة كورونا، ومن المرتقب، تمويل الحزمة بميزانية إضافية ثانية للسنة المالية التي بدأت مع مطلع نيسان/أبريل، وذلك ضمن خطط إنفاق قياسية بقيمة 1.1$ تريليون لتخفيف التداعيات الاقتصادية السلبية من جراء تفشي الفيروس.

ومن المتوقع أن الميزانية الإضافة للحكومة اليابانية ستشمل 60 تريليون ين للتوسع في برنامج القروض الذي تقدمه المؤسسات المالية التابعة للدولة والخاصة للشركات اليابانية التي تضرر من تداعيات تفشي كورونا، ومن المرتقب أن توافق الحكومة اليابانية على تلك الميزانية الإضافية والتي ستشمل أيضا دعماً لمساعدة الشركات على دفع الإيجار والأجور عند إغلاق الأعمال وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أفادت منظمة الصحة العالمية بأن عدد الحالات المصابة يومياً بفيروس كورونا بلغ رقماً قياسي خلال هذا الأسبوع بالتزامن مع عمل بعض الاقتصاديات العالمية على تخفيف القيود المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا وإعادة فتح اقتصادياتها، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 5.21 مليون ولقي 337,736 شخص مصرعهم في 216 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.25% ليربح 18.52 نقطة ويصل إلى المستوى 1,496.32، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.45% ليربح هو الأخر 294.52 نقطة ويصل إلى المستوى 20,682.78.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.11% ليربح 4.31 نقطة ويصل إلى المستوى 3,828.37، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.17% ليربح هو الأخر 4.67 نقطة ويصل إلى المستوى 2,818.44.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاُ بنسبة 0.82% ليخسر 188.97 نقطة ويصل إلى المستوى 22,741.17، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.80% ليربح 15.80 نقطة ويصل إلى المستوى 1,985.93.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي ارتفع بنسبة 1.31% ليربح 139.80 نقطة ويصل إلى المستوى 10,802.43، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفعاً بنسبة 1.47% ليربح هو الأخر 80.77 نقطة ويصل إلى المستوى 5,577.80.