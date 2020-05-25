شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك مستقر – تحليل - 25-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الفرنك اختباراً جديداً لمستوى 0.9730 ويحافظ على ثباته دونه حتى الآن، بالتزامن مع ظهور إشارات سلبية واضحة من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار استئناف الانخفاض المتوقع على المدى اللحظي، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 0.9626.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 0.9730 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9650 والمقاومة 0.9750

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط