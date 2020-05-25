شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يختبر الدعم – تحليل - 25-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي عند دعم القناة الرئيسية الصاعدة التي تظهر بالصورة، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.6685.
وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا الإيجابية للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق 0.6515، حيث إن كسره سيدفع السعر لاختبار الدعم الأهم 0.6407 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6480 والمقاومة 0.6600
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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