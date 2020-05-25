شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يختبر الدعم – تحليل - 25-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي عند دعم القناة الرئيسية الصاعدة التي تظهر بالصورة، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.6685.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا الإيجابية للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق 0.6515، حيث إن كسره سيدفع السعر لاختبار الدعم الأهم 0.6407 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6480 والمقاومة 0.6600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد