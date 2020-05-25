شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت ضمن نموذج سلبي – تحليل - 25-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر عقود خام برنت من اختبار المقاومة المحورية الأولى 35.45 وارتد هبوطاً من هناك، ليتذبذب عند دعم القناة الفرعية الصاعدة التي تظهر بالصورة، والتي نعتقد بأنها تشكّل نموذج علم استمراري هابط، مما يعني بأن كسر دعم هذه القناة سيدفع السعر للتوجه نحو دعم القناة الرئيسية الصاعدة عند 32.75 بشكل مباشر، والذي يمثّل هدفنا السلبي الرئيسي.

مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات سلبية ننتظر أن تساهم بتحقيق الكسر المطلوب وتحفيز السعر على الانخفاض اليوم، ليبقى الاتجاه الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستويات 34.45 ثم 36.00 والثبات فوقها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 32.75 والمقاومة 36.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط