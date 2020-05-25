شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحافظ على ثباتها الإيجابي – تحليل - 25-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الفضة تداولات يوم الجمعة الماضي فوق مستوى 17.10، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، بانتظار التوجه نحو مستويات 18.45 ثم 18.93 كمحطات رئيسية تالية.
يجب الانتباه إلى أن الفشل بالتماسك فوق 17.11 سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف مستويات 16.50 ثم 16.00 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.90 والمقاومة 17.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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