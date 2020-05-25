شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يختبر الدعم – تحليل - 25-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الذهب اختباراً الآن للدعم المحوري 1725.90، والذي يمثّل أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب المقاومة 1745.50، حيث يقع تحت الضغط السلبي الذي يشكّله مؤشر ستوكاستيك، مما يقدّم أفضلية لتقديم مزيد من التداولات السلبية خلال الجلسات القادمة.
حتى الآن، نحن مستمرون بمراقبة السعر بالنسبة للمستويات المذكورة إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع التذكير بأن كسر الدعم المذكور سيدفع السعر لزيارة مستوى التصحيح الأول عند 1691.10 بشكل مباشر، بينما اختراق المقاومة سيحفّز السعر على استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد والتوجه نحو 1810.00 كهدف إيجابي تالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1705.00 والمقاومة 1750.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يختبر الدعم – تحليل - 25-05-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.