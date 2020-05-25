شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يختبر الدعم – تحليل - 25-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الذهب اختباراً الآن للدعم المحوري 1725.90، والذي يمثّل أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب المقاومة 1745.50، حيث يقع تحت الضغط السلبي الذي يشكّله مؤشر ستوكاستيك، مما يقدّم أفضلية لتقديم مزيد من التداولات السلبية خلال الجلسات القادمة.

حتى الآن، نحن مستمرون بمراقبة السعر بالنسبة للمستويات المذكورة إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع التذكير بأن كسر الدعم المذكور سيدفع السعر لزيارة مستوى التصحيح الأول عند 1691.10 بشكل مباشر، بينما اختراق المقاومة سيحفّز السعر على استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد والتوجه نحو 1810.00 كهدف إيجابي تالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1705.00 والمقاومة 1750.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير