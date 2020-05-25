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الدولار مقابل الين يزحف نحو الأعلى – تحليل - 25-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار مقابل الين محاولات مستمرة لتخطي مستوى 107.68، ويحافظ على استقراره داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بينما يقدّم المتوسط المتحرك 50 دعم إيجابي مستمر للسعر.

 

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 109.22، مع الانتباه إلى أن كسر 107.35 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لاختبار مستوى 106.44 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.00 والمقاومة 108.60

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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