شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني في مسار ضيق – تحليل - 25-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات جانبية وضيقة النطاق مؤخراً، مع ميل هابط طفيف في محاولة للعودة إلى القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بالضغط سلباً على السعر.
وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة، والتي تستهدف مستوى 1.2093 كمحطة تالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الانخفاض المتوقع يتطلب ثبات الإغلاق اليومي دون 1.2304.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2090 والمقاومة 1.2250
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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